Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा : बबीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झामुमो के संस्थापक एवं मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को गोमिया प्रखंड क

Bokaro News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा : बबीता

Bokaro News: विस्थापित गांव राजाबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा रोजगार की मांग को लेकर शुरू किए गए चक्का जाम आंदोलन के कारण दूसरे दिन मंगलवार को भी डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल के ऐश पौंड से छाई का उठाव व ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो सका। राजाबेड़ा के ग्रामीण ऐश पौंड वजन घर के पास जमे हुए हैं इसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। छाई ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहन जहां तहां खड़े हैं। राजाबेड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि धूल गरदा के सिवाय आज तक हमलोगों को कुछ भी नहीं मिला है। जबकि हमारे गांव की जमीन पर ही यहां का छाई पौंड बना है तथा इतना बड़ा पावर प्लांट खड़ा है।

ये भी पढ़ें:दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

यहां के ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा। यहां के बेरोजगार दूसरे जगह काम के लिए जाने को मजबूर हैं। आंदोलन के दूसरे दिन थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी, कुंदन कुमार ने पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया मगर सफलता नहीं मिली। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने कहा है कि प्रबंधन यदि बुलाता है तो वे बात करने के लिए तैयार हैं मगर यह बात प्लांट के बाहर होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:टेरो में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:गुरुजी आदिवासी समाज की अस्मिता के सबसे सशक्त प्रतीक : झामुमो
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।