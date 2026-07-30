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Bokaro News: अंतर विद्यालय देशभक्ति समूह गान समूह नृत्य प्रतियोगिता शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। बीएसएल खेल विभाग की ओर से अंतर विद्यालय देशभक्ति समूह गान व समूह नृत्य प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण का आयोजन गुरुवार को सेक्टर 2डी क

अंतर विद्यालय देशभक्ति समूह गान समूह नृत्य प्रतियोगिता शुरू
अंतर विद्यालय देशभक्ति समूह गान समूह नृत्य प्रतियोगिता शुरू

Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। बीएसएल खेल विभाग की ओर से अंतर विद्यालय देशभक्ति समूह गान व समूह नृत्य प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण का आयोजन गुरुवार को सेक्टर 2डी कला केंद्र में किया गया, जिसमें जिले के निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की टीम ने समूह गान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस समूह गान प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं की टीम ने देशभक्ति पर आधारित समूह गान प्रस्तुत कियाl जिसमें जीजीपीएस चास, एमजीएम स्कूल, पेन्टाकोस्टल स्कूल डीपीएस बोकारो ,चिन्मया विद्यालय, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल,डॉ राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, जीजीपीएस बोकारो, डीपीएस चास की टीमों ने हिस्सा लियाl

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