Bokaro News: चरगी मोड़ पर चला सघन वाहन जांच अभियान, नशे में मिले तीन बस चालक
Bokaro News: चरगी मोड़ पर चला सघन वाहन जांच अभियान, नशे में मिले तीन बस चालकचरगी मोड़ पर चला सघन वाहन जांच अभियान, नशे में मिले तीन बस चालकचरगी मोड़ पर चला सघन वाह
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। जिले के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को नेशनल हाईवे-23 स्थित चरगी मोड़ के पास जिला, अनुमंडल और प्रखंड प्रशासन की ओर से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।
वाहन जांच अभियान
अभियान के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चारपहिया और अन्य वाहनों की गहन जांच की। वाहनों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटाई गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों का ऑनलाइन चालान काटा गया। जांच के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बेरमो के एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
बस चालकों की जांच
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बिहार से आ रही तीन बसों की तलाशी ली गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कांवरिया सवार थे। जांच में पाया गया कि तीनों बस चालक शराब के नशे में वाहन चला रहे थे, जिससे गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों चालकों को वाहन संचालन से हटाया और वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था कर बसों को सुरक्षित रवाना किया। अभियान में जिला यातायात डीएसपी अजय प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज, एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी अशोक राम, थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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