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Bokaro News: रजिस्ट्री में अतिरिक्त वसूली के आरोप से बढ़ा असंतोष, आंदोलन की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: रजिस्ट्री में अतिरिक्त वसूली के आरोप से बढ़ा असंतोष, आंदोलन की चेतावनीरजिस्ट्री में अतिरिक्त वसूली के आरोप से बढ़ा असंतोष, आंदोलन की चेतावनीरजिस्ट्री

Bokaro News: रजिस्ट्री में अतिरिक्त वसूली के आरोप से बढ़ा असंतोष, आंदोलन की चेतावनी

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने में बढ़ते खर्च को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे निर्धारित सरकारी शुल्क के अलावा करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है।

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लोगों की परेशानियाँ

लोगों का कहना है कि स्टांप शुल्क और अन्य सरकारी शुल्क पहले से ही काफी अधिक हैं, ऐसे में अतिरिक्त खर्च आम और मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कथित अतिरिक्त वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो वे निबंधन कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन शुरू करेंगे। लोक विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनमाली दत्ता ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए इसे उपायुक्त और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री कार्यालय में बिचौलियों का प्रभाव बढ़ने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पंजी-टू अपडेट में देरी

इधर, पंजी-टू अपडेट में हो रही देरी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अंचल कार्यालय में सत्यापन और मिलान प्रक्रिया में विलंब के कारण कई रजिस्ट्री मामले लंबित पड़े हैं। जानकारी के अनुसार, पंजी-टू सत्यापन में लगभग 10 दिन का समय लग रहा है, जिससे जमीन की खरीद-बिक्री प्रभावित हो रही है। इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्हें इलाज, शिक्षा, शादी-विवाह या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी दीपिका कुमारी ने कहा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क निर्धारित नहीं है। उन्होंने लोगों से केवल सरकारी शुल्क जमा करने तथा किसी भी शिकायत की स्थिति में सीधे विभाग से संपर्क करने की अपील की।

सामान्य प्रश्न

लोगों ने क्या आरोप लगाया है?
लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे निर्धारित सरकारी शुल्क के अलावा करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है।
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