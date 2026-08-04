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Bokaro News: चास के सोलागिडीह में गुरुजी स्मृति वाटिका का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: चास के सोलागिडीह में गुरुजी स्मृति वाटिका का लोकार्पण

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र के सोलागीडीह स्थित वैद्यनाथ जन सेवा वृद्ध आश्रम के समीप मंगलवार को पद्मभूषण गुरुजी स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर विकसित गुरुजी स्मृति वाटिका का लोकार्पण किया गया। अवसर पर बोकारो डीसी अजय नाथ झा, एसपी नाथू सिंह मीणा, मेयर भोलू पासवान समेत अन्य अतिथियों ने गुरुजी की अर्धकाय प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वाटिका को आमजनों व वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीसी ने वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बुजुर्गों से गुरुजी स्मृति वाटिका का नियमित उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह स्थान प्रकृति के बीच सुकून, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता का केंद्र बनेगा।

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उन्होंने कहा कि गुरुजी के जीवन मूल्यों, जनसेवा और समाज के प्रति समर्पण की भावना को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर डीडीसी शताब्दी मजूमदार, एसी सुनील चन्द्र, प्रशिक्षु आईएएस डॉ. अरविंद राधाकृष्णन, एएमसी संजीव कुमार, मेयर भोलू पासवान सहित भारी संख्या में लोग शामिल रहे।

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