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Bokaro News: बुंडू में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन, क्षेत्र हुआ रोशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 05 स्विच ऑन करते मुखिया निहारिकाबुंडू में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन, क्षेत्र हुआ रोशनबुंडू में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन, क्षेत्र हुआ रोश

Bokaro News: बुंडू में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन, क्षेत्र हुआ रोशन

Bokaro News: पेटरवार। प्रखंड के बुंडू पंचायत अंतर्गत मंदिर टोला और मस्जिद चौक पर सांसद निधि से स्थापित हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन शुक्रवार देर शाम मुखिया निहारिका सुकृति ने स्विच ऑन कर एवं नारियल फोड़कर किया। लाइट जलते ही नीलकंठ महादेव मंदिर, मस्जिद चौक और आसपास का क्षेत्र दूधिया रोशनी से जगमगा उठा। ग्रामीणों ने बताया कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ेगी तथा राहगीरों को रात में आवागमन में काफी सुविधा होगी। मौके पर मुमताज अंसारी, रितेश सिन्हा, समीर विश्वास, किशोर विश्वास, बीरेंद्र पोद्दार, रजनी स्वर्णकार सहित कई लोग उपस्थित थे।

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