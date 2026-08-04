Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्थापहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्थापहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी

Bokaro News: पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्था

Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सबसे अधिक भीड़ क्षेत्र के प्राचीन बाबा महादेववर नाथ मंदिर में देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से जलाभिषेक किया। दर्जनों श्रद्धालु भंडारीदह स्थित दामोदर नदी घाट से पवित्र जल लेकर पैदल मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर दिनभर बोल बम और "हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के साथ फल, फूल और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना की।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़
ये भी पढ़ें:Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़
ये भी पढ़ें:बारिश के बीच शिवालयों में उमड़े भक्‍त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।