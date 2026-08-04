Bokaro News: पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्था
Bokaro News: पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्थापहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी आस्थापहली सोमवारी पर तुपकाडीह के शिवालयों में उमड़ी
Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर तुपकाडीह के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सबसे अधिक भीड़ क्षेत्र के प्राचीन बाबा महादेववर नाथ मंदिर में देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से जलाभिषेक किया। दर्जनों श्रद्धालु भंडारीदह स्थित दामोदर नदी घाट से पवित्र जल लेकर पैदल मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर दिनभर बोल बम और "हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के साथ फल, फूल और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना की।
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