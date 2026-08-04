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Bokaro News: चंदनकियारी सब स्टेशन में 31 लाख के उपकरण की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंदनकियारी सब स्टेशन में 31 लाख के उपकरण की चोरी, प्रहरी को बंधक बनाकर ले गए हाई वोल्टेज तार व उपकरणचंदनकियारी सब स्टेशन में 31 लाख के उपकरण की चोरी,

Bokaro News: चंदनकियारी सब स्टेशन में 31 लाख के उपकरण की चोरी

Bokaro News: चंदनकियारी स्थित विद्युत सब स्टेशन हाउस में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए रात्रि प्रहरी को बंधक बनाकर करीब 31 लाख रुपये मूल्य के बिजली उपकरण और हाई वोल्टेज तार चोरी कर लिए। मामले में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र मिंज के आवेदन पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, आधा दर्जन से अधिक चोर देर रात सब स्टेशन परिसर में पहुंचे और रात्रि प्रहरी अशोक हेंब्रम को हथियार का भय दिखाकर कब्जे में ले लिया।

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चोरी की प्रक्रिया

चोरों ने उसके हाथ-पैर बांधकर गार्ड रूम में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। अशोक हेंब्रम ने बताया कि अपराधियों ने पिस्तौलनुमा हथियार सटाकर उसे चुप रहने की धमकी दी थी। चोर करीब 12 किलोमीटर हाई वोल्टेज तार, ट्रांसफार्मर कॉयल, बिजली तेल, कंडक्टर और ट्रांसफार्मर के कई महत्वपूर्ण पुर्जे खोलकर ले गए। चोरी गई सामग्री की कुल कीमत लगभग 31 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस की कार्रवाई

सुबह दूसरी पाली के गार्ड महावीर शर्मा ने अशोक को बंधनमुक्त कराया और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही चास एएसपी वेदांत शंकर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस का मानना है कि चोरी की गई सामग्री किसी वैन या मालवाहक वाहन से ले जाई गई होगी। एएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चोरी कितने रुपये की सामग्री हुई है?
चोरी गई सामग्री की कुल कीमत लगभग 31 लाख रुपये बताई गई है।
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