Bokaro News: ऋण योजनाओं और वित्तीय लाभों में तेजी लाने का निर्देश
Bokaro News: फुसरो में बेरमो प्रखंड कार्यालय में बीडीओ मुकेश कुमार और एलडीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंक से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने लंबित मामलों को प्रस्तुत किया और अधिकारियों से सुझाव मांगे, ताकि ऋण योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे।
Bokaro News: फुसरो, प्रतिनिधि। बेरमो प्रखंड कार्यालय कक्ष में बीडीओ मुकेश कुमार एवं एलडीएम बेरमो की संयुक्त अध्यक्षता में प्रखण्ड अंतर्गत सभी बैंक शाखाओं के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक से संबंधित आ रही विभिन्न समस्याओं का ससमय और त्वरित निष्पादन करना था। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने बैंक से जुड़े लंबित मामलों और समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इसमें जेएसएलपीएस एफटीसी प्रिंस गुप्ता द्वारा मुद्रा लोन से जुड़े मामलों को रखा गया। प्रखण्ड उद्यमी अमित कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित मामलों पर चर्चा की। प्रभारी प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक सार्जन महतो द्वारा बैंकों में जमा किए गए केसीसी आवेदनों से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।
विभिन्न योजनाओं के प्रभारियों के साथ-साथ क्षेत्र के प्रमुख बैंक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से आदित्य चौधरी, गौरव कुमार सिन्हा व मुक्ति कुमारी सहित प्रखण्ड की सभी बैंक शाखाओं के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अंत में अधिकारियों ने सभी बैंक शाखाओं से आग्रह किया कि जनता को मिलने वाली ऋण योजनाओं और वित्तीय लाभों में तेजी लाई जाए, ताकि लाभुकों को समय पर योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
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