Bokaro News: राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के निर्देश

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय और परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने, दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर उनका सुधार करने तथा नियमित गश्ती व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन, आपातकालीन चिकित्सा एवं राहत व्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।