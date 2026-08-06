Bokaro News: जड़ी बूटी दिवस व पौधरोपण किया गया
Bokaro News: दुग्दा के योग केन्द्र में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जड़ी बूटी दिवस और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वैद्य धनंजय कुमार चौहान ने योग और आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने औषधीय पौधों, विशेषकर गिलोय के स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया।
Bokaro News: दामोदा। दुग्दा के योग केन्द्र में पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जड़ी बूटी दिवस व पौधरोपण किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि वैद्य धनंजय कुमार चौहान, पतंजलि योग समिति के श्याम सुंदर मोदी व योग प्रशिक्षिका मुन्नी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने योग व आयुर्वेद पर चर्चा करते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए योग और आयुर्वेद को अपनाने की जरूरत है। औषधीय पौधों के महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही आचार्य बालकृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने हजारों पौधों पर रिसर्च किए है।
साथ ही कहा कि कई गंभीर बीमारी को रोकने के लिए गिलोय का पौधा बहुत कारगर है। इसे लोग हर घर में लगाएं और इसका काढ़ा बनाकर रोज पिएं जिससे कई बीमारी से बचा जा सकता है। संतोष साहू, बवन शर्मा, नवीन कुमार सिंह, निरंजन पांडेय, ओंकर प्रसाद वर्मा, नवीन सिंह, कमल महतो, कुमारी देवी, अनिता देवी, दीपक कुमार, ज्योति देवी, सपना देवी, रामलता देवी, मुन्नी सिंह आदि मौजूद थीं।
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