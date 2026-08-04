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Bokaro News: 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, स्क्रैप गिरोह पर जांच केंद्रित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो के चंदनकियारी पावर सब स्टेशन में गार्ड को बंधक बनाकर 32 लाख रुपये मूल्य की विद्युत सामग्री लूट ली गई। पुलिस जांच में सीमित सीसीटीवी कैमरा उपलब्धता और मोबाइल डम्प से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। अपराधी पेशेवर रूप से योजना बनाते हुए मुख्य सड़कों से बचते हुए पहुंचे।

Bokaro News: 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, स्क्रैप गिरोह पर जांच केंद्रित

Bokaro News: बोकारो । चंदनकियारी पावर सब स्टेशन में गार्ड को गन प्वाइंट पर बंधक बनाकर करीब 32 लाख रुपये मूल्य की विद्युत सामग्री लूटने के मामले में घटना के 50 घंटे बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों की सीमित उपलब्धता और कॉल डंप से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण जांच की रफ्तार प्रभावित हुई है। अब पुलिस की नजर स्क्रैप नेटवर्क से जुड़े संगठित गिरोहों पर टिक गई है। जांच में सामने आया है कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी आपस में खोरठा और भोजपुरी भाषा में बातचीत कर रहे थे। पुलिस को आशंका है कि गिरोह का संबंध बोकारो, धनबाद और आसपास सक्रिय उन नेटवर्कों से हो सकता है, जो बंद औद्योगिक इकाइयों, बिजली के पोल, टावर, ट्रांसफार्मर और विद्युत तारों की चोरी कर तांबा, पीतल और लोहे को स्क्रैप के रूप में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों तक खपाते हैं。

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मोबाइल से दूरी बनाकर पहुंचे अपराधी

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अपराधियों ने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया। घटनास्थल और आसपास के मोबाइल टावरों के कॉल डंप विश्लेषण में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है। पुलिस का मानना है कि अपराधियों ने पहचान छिपाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया। यही तरीका हाल के दिनों में चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालापत्थर और सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में हुई वारदातों में भी अपनाया गया था। तीनों घटनाओं में जाग रहे लोगों को बंधक बनाने और सो रहे लोगों को कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम देने की समानता देखी जा रही है।

जंगल-पगडंडी के रास्ते पहुंचे बदमाश

जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि गिरोह ने मुख्य सड़क और बाजार क्षेत्र से बचते हुए जंगल, नदी और झाड़ियों से गुजरने वाले पगडंडी मार्ग का इस्तेमाल किया। अपराधी सब स्टेशन के पिछले हिस्से से पहुंचे, ताकि वे सीसीटीवी कैमरों की जद में न आएं। पुलिस का मानना है कि वारदात की पूरी योजना पेशेवर तरीके से बनाई गई थी। डकैत करीब डेढ़ घंटे तक पावर सब स्टेशन परिसर में सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपये की विद्युत सामग्री दो वाहनों में लोड कर ली, लेकिन चंदनकियारी थाना और उसके अधीनस्थ पुलिस इकाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि पावर सब स्टेशन थाना से महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना ने रात्रि गश्ती और फुट पेट्रोलिंग को लेकर पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर, वेदांत शंकर के नेतृत्व में गठित एसआईटी बोकारो, धनबाद और पुरुलिया के विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चंदनकियारी पावर सब स्टेशन में कितनी राशि की विद्युत सामग्री लुटी गई?
करीब 32 लाख रुपये मूल्य की विद्युत सामग्री लूट ली गई।
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