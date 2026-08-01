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Bokaro News: पंचायत भवन व विद्यालय को कीचड़युक्त सड़क से जाने की विवशता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बेरमो में बारिश ने सड़कों की स्थितियों को उजागर किया है। अलगड्डा पंचायत की मुख्य सड़क बदहाल हो गई है, जिससे छात्रों और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास की योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, और चार साल से सड़क के रखरखाव की कोई कार्रवाही नहीं हुई है।

Bokaro News: पंचायत भवन व विद्यालय को कीचड़युक्त सड़क से जाने की विवशता

Bokaro News: बेरमो में बारिश ने मानो कई सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। अलगड्डा पंचायत में भी मुख्य सड़क की हकीकत सामने आई है। पंचायत भवन तक जाने वाली कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और भरा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि इसी एक रास्ते पर पंचायत की रीढ़ टिकी है।

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सड़क की दुर्दशा

सरकारी विद्यालय मध्य विद्यालय अलगड्डा और निजी विद्यालय डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राएं रोज इसी रास्ते से आते-जाते हैं। सरकारी अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इलाज के लिए इसी कीचड़ वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मुखिया, पंसस व अन्य जनप्रतिनिधि भी विकास की योजनाएं बनाने इसी रास्ते से आते हैं। यह सड़क गांव के कई टोलों को भी जोड़ती है। पूर्व मुखिया करमी देवी एवं उनके प्रतिनिधि कर्मचंद किस्कू ने कहा कि चार वर्ष बीत गए कहीं भी विकास नहीं दिखता। वहीं मुखिया अरविंद कुमार मुर्मू ने कहा कि फंड में पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अपने अपने वार्डो में फंड को खर्च करने को लेकर दबाव बनाने के कारण नहीं यह सड़क नहीं बन सकी। विधायक मद द्वारा निर्माण कराने का आश्वासन मिला है।

समस्या का समाधान

डैफोडिल्स स्कूल संचालक सुरेश कुमार ने बताया कि कई बार लिखित दी गई परंतु समस्या यथावत है।

सवाल और जवाब

अलगड्डा पंचायत की मुख्य सड़क की स्थिति क्या है?
मुख्य सड़क बदहाल है, जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और भरा पानी है।
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