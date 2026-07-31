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Bokaro News: बारिश में कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: तेनुघाट, प्रतिनिधि। बेरमो में बारिश ने कई सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब कर दी है। अलगड्डा पंचायत की मुख्य सड़क भी पूरी तरह बदहाल है, जिससे छात्रों और मरीजों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क के पक्कीकरण की मांग की है।

Bokaro News: बारिश में कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल

Bokaro News: तेनुघाट, प्रतिनिधि। बेरमो में बारिश ने मानो कई सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। ज्यादा नारकीय स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की हो गई है। अलगड्डा पंचायत में भी मुख्य सड़क की हकीकत सामने आई है।

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मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति

पंचायत भवन तक जाने वाली कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और भरा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि इसी एक रास्ते पर पंचायत की रीढ़ टिकी है। सरकारी विद्यालय मध्य विद्यालय अलगड्डा और निजी विद्यालय डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राएं रोज इसी रास्ते से आते-जाते हैं। ऐसे में इन्हे परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सरकारी अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इलाज के लिए इसी कीचड़ वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मुखिया, पंसस व अन्य जनप्रतिनिधि भी विकास की योजनाएं बनाने इसी रास्ते से आते हैं। यह सड़क गांव के कई टोलों को भी जोड़ती है।

ग्रामीणों की शिकायतें

स्थानीय जनों का कहना है कि जरा सी बारिश में ही सड़क तालाब बन जाती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि जनहित को देखते हुए इस सड़क का अविलंब पक्कीकरण कराई जाए। पूर्व मुखिया करमी देवी एवं उनके प्रतिनिधि कर्मचंद किस्कू ने कहा कि चार वर्ष बीत गए कहीं भी विकास नहीं दिखाता। वहीं मुखिया अरविंद कुमार मुर्मू ने कहा कि फंड में पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अपने अपने वार्डो में फंड को खर्च करने को लेकर दबाव बनाने के कारण नहीं यह सड़क नहीं बन सकी। विधायक मद द्वारा निर्माण कराने का आश्वासन मिला है। डैफोडिल्स स्कूल संचालक सुरेश कुमार ने बताया कि कई बार लिखित दी गई परंतु समस्या यथावत है।

सामान्य प्रश्न

बेरमो में बारिश के बाद सड़क की स्थिति कैसे है?
बेरमो में बारिश ने कई सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब कर दी है। खासकर अलगड्डा पंचायत की मुख्य सड़क पूरी तरह बदहाल है।
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