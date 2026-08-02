Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: पंचायत भवन व विद्यालय को कीचड़युक्त सड़क से जाने की विवशता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: तेनुघाट, प्रतिनिधि। बेरमो में बारिश ने कई सड़कों की स्थिति को उजागर किया है। अलगड्डा पंचायत में मुख्य सड़क का हाल बुरा है, कीचड़ और गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सरकारी अस्पताल और स्कूल जाने वाले छात्र इस रास्ते से गुजरते हैं। सुधार के लिए विधायक मद से आश्वासन मिला है।

Bokaro News: पंचायत भवन व विद्यालय को कीचड़युक्त सड़क से जाने की विवशता

Bokaro News: तेनुघाट, प्रतिनिधि। बेरमो में बारिश ने मानो कई सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। अलगड्डा पंचायत में भी मुख्य सड़क की हकीकत सामने आई है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: पंचायत भवन व विद्यालय को कीचड़युक्त सड़क से जाने की विवशता

सड़क की बदहाली

पंचायत भवन तक जाने वाली कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और भरा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि इसी एक रास्ते पर पंचायत की रीढ़ टिकी है। सरकारी विद्यालय मध्य विद्यालय अलगड्डा और निजी विद्यालय डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राएं रोज इसी रास्ते से आते-जाते हैं। सरकारी अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इलाज के लिए इसी कीचड़ वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है।

स्थानीय नेताओं की टिप्पणी

मुखिया, पंसस व अन्य जनप्रतिनिधि भी विकास की योजनाएं बनाने इसी रास्ते से आते हैं। यह सड़क गांव के कई टोलों को भी जोड़ती है। पूर्व मुखिया करमी देवी एवं उनके प्रतिनिधि कर्मचंद किस्कू ने कहा कि चार वर्ष बीत गए कहीं भी विकास नहीं दिखता। वहीं मुखिया अरविंद कुमार मुर्मू ने कहा कि फंड में पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अपने अपने वार्डो में फंड को खर्च करने को लेकर दबाव बनाने के कारण नहीं यह सड़क नहीं बन सकी। विधायक मद द्वारा निर्माण कराने का आश्वासन मिला है। डैफोडिल्स स्कूल संचालक सुरेश कुमार ने बताया कि कई बार लिखित दी गई परंतु समस्या यथावत है।

सामान्य प्रश्न

बेरमो में सड़क की स्थिति के कारण क्या हैं?
बारिश के कारण सड़क की स्थिति खराब हो गई है, जिसमें कीचड़ और गड्ढे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।