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Bokaro News: बारिश ने बिगाड़ी ग्रामीण पथों की सूरत, जगह-जगह उभर आए गड्ढे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बारिश ने बिगाड़ी ग्रामीण पथों की सूरत, जगह-जगह उभर आए गड्ढेबारिश ने बिगाड़ी ग्रामीण पथों की सूरत, जगह-जगह उभर आए गड्ढेबारिश ने बिगाड़ी ग्रामीण पथों की सू

Bokaro News: बारिश ने बिगाड़ी ग्रामीण पथों की सूरत, जगह-जगह उभर आए गड्ढे

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। बारिश के कारण कई प्रमुख ग्रामीण सड़कें कीचड़ और जलजमाव के कारण तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। प्रखंड के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कें जगह-जगह से जर्जर हो चुकी हैं। बारिश के पानी से सड़कों पर बने गड्ढे पूरी तरह भर गए हैं, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का पता नहीं चलता और आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को इस रास्ते से गुजरने में भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण सड़कों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर ही जमा हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें दलदल बन जाती हैं और आपातकालीन स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। एम्बुलेंस भी गांव तक आने से कतराती है।

मंझली सिरी-अरजुवा मुख्य ग्रामीण पथ

पेटरवार के मंझली से अरजुवा मुख्य ग्रामीण पथ है, जिसमें गांवों की कई शाखाएं सड़क जुड़ी हुई है। 10 किलोमीटर की लंबी सड़क पर बारिश ने जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बना दिये है, जिसके चलते आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होते रहती है।

ग्रामीणों ने की शीघ्र मरम्मत की मांग

गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि जर्जर सड़कों पर अविलंब मलबे,गिट्टी की ढलाई कराई जाए और पक्की सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि आम जनता को इस नारकीय स्थिति से निजात मिल सके।

सामान्य प्रश्न

पेटरवार में बारिश की वजह से क्या समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं?
पेटरवार में बारिश की वजह से ग्रामीण सड़कों पर कीचड़ और जलजमाव हुआ है, जिससे ग्रामीणों का चलना दूभर हो गया है।
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