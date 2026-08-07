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Bokaro News: बारिश ने खोली ग्रामीण सड़कों की पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण सड़कों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। कई मुख्य मार्ग तालाब में बदल गए हैं, जिससे आवागमन में कठिनाई हुई है। गहरे गड्ढे और पानी भरे सड़कें वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं।

Bokaro News: बारिश ने खोली ग्रामीण सड़कों की पोल

Bokaro News: पेटरवार प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश ने ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति उजागर कर दी है। कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कें कीचड़, जलजमाव और गड्ढों से भर गई हैं, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। हालत यह है कि कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं और पैदल चलना भी चुनौती बन गया है। बारिश के पानी से सड़कों पर बने गहरे गड्ढे पूरी तरह भर गए हैं, जिससे वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इसके कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

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स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर ही जमा रहता है, जिससे सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। प्रखंड का मंझली-सिरी-अरजुवा मुख्य ग्रामीण पथ सबसे अधिक प्रभावित मार्गों में शामिल है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क से कई गांवों की संपर्क सड़कें जुड़ी हुई हैं। लगातार बारिश के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है।

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