Bokaro News: धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, दो दिनों की बारिश से खरीफ खेती को मिली नई उम्मीद

Bokaro News: जिले में पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश से खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिली है। बारिश के बाद धान रोपनी में तेजी आई है व कृषि विभाग की ओर से किसानों को शेष रकबे में जल्द रोपनी पूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी मो शाहीद ने बताया कि अब मौसम अनुकूल होने से धान की खेती में तेजी आने की उम्मीद है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती रही तो जिले में खरीफ फसलों का अच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हो सकेगा। कृषि विभाग के तीन अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में धान की रोपनी 33 हजार हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8,272 हेक्टेयर में हुई है। चास प्रखंड में सर्वाधिक 1,207 हेक्टेयर, जरीडीह में 910 हेक्टेयर, पेटरवार में 850 हेक्टेयर, नावाडीह में 1,030 हेक्टेयर व गोमिया में 1,050 हेक्टेयर में धान रोपनी हुई है। वहीं मक्का की खेती 4,983 हेक्टेयर, मोटे अनाज की 494 हेक्टेयर, दलहन 1,558 हेक्टेयर तथा तिलहन 709 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। विभाग का कहना है कि हालिया वर्षा से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे रोपनी का कार्य तेज हुआ है。