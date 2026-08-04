Bokaro News: धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, दो दिनों की बारिश से खरीफ खेती को मिली नई उम्मीद
Bokaro News: धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, दो दिनों की बारिश से खरीफ खेती को मिली नई उम्मीदधान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, दो दिनों की बारिश से खरीफ खेती को मिली नई उम्मीद
Bokaro News: जिले में पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश से खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिली है। बारिश के बाद धान रोपनी में तेजी आई है व कृषि विभाग की ओर से किसानों को शेष रकबे में जल्द रोपनी पूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी मो शाहीद ने बताया कि अब मौसम अनुकूल होने से धान की खेती में तेजी आने की उम्मीद है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती रही तो जिले में खरीफ फसलों का अच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हो सकेगा। कृषि विभाग के तीन अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में धान की रोपनी 33 हजार हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8,272 हेक्टेयर में हुई है। चास प्रखंड में सर्वाधिक 1,207 हेक्टेयर, जरीडीह में 910 हेक्टेयर, पेटरवार में 850 हेक्टेयर, नावाडीह में 1,030 हेक्टेयर व गोमिया में 1,050 हेक्टेयर में धान रोपनी हुई है। वहीं मक्का की खेती 4,983 हेक्टेयर, मोटे अनाज की 494 हेक्टेयर, दलहन 1,558 हेक्टेयर तथा तिलहन 709 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। विभाग का कहना है कि हालिया वर्षा से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे रोपनी का कार्य तेज हुआ है。
जुलाई में वर्षा की कमी
मो शाहीद ने कहा कि जुलाई में अपेक्षित वर्षा नहीं होने से खेती की रफ्तार प्रभावित हुई थी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में हुई बारिश से स्थिति में सुधार आया है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए किसानों को बीज, उर्वरक व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है ताकि सभी प्रखंडों में खरीफ फसलों का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके।
अन्य फसलों की स्थिति
जिले में धान के साथ मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली व तिल की खेती भी जारी है। कृषि विभाग के अनुसार मक्का का सबसे अधिक क्षेत्र चास व चंदनकियारी प्रखंड में है। दलहनी फसलों के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। विभाग किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक व तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्रखंड स्तर पर कृषि कर्मियों को नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण कर किसानों को समय पर सलाह देने का निर्देश दिया गया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।