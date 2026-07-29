Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मानगुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मानगुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मानगुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ

Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मान

Bokaro News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बालीडीह शिवपुरी में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या गीता मिश्रा, विद्यालय अध्यक्ष संतोष दुबे व विद्यालय संरक्षक प्रभाकर मिश्रा की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि गुरु ही ज्ञान के प्रकाश हैं व गुरु ही जीवन के पथप्रदर्शक हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य, गुरु वंदना, गीत, नृत्य व प्रेरणादायक भाषणों की प्रस्तुति देकर गुरुजनों के प्रति सम्मान व कृतज्ञता व्यक्त की। समापन पर विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं व कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप वस्त्र भेंट कर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गईं।

ये भी पढ़ें:Ghatsila News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, गीता आश्रम में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

कार्यक्रम में विद्यालय परिवार व विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही।

ये भी पढ़ें:श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा व वेदव्यास की जयंती
ये भी पढ़ें:Ranchi News: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर : राज्यपाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।