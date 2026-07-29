Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु पूजा व भजन-सत्संग का आयोजन
Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु पूजा व भजन-सत्संग का आयोजन गुरु पूर्णिमा पर आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु पूजा व भजन-सत्संग का आयोजन गुरु पूर्णिम
Bokaro News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग बोकारो सेंटर की ओर से सेक्टर-4 स्थित तृप्ति धाम में श्रद्धा व भक्ति के साथ गुरु पूजा एवं भजन-सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेंगलुरु आश्रम से आई शिक्षिका रिचा कुमारी के मार्गदर्शन में गुरु पूजा संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु का पूजन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। कार्यक्रम में भजन-सत्संग का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्ति गीतों पर भावविभोर होकर शामिल हुए। गुरु के प्रति समर्पण, सेवा, साधना व मानवीय मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का संदेश दिया गया।
वक्ताओं ने कहा कि गुरु का सान्निध्य व्यक्ति के जीवन को सही दिशा प्रदान करता है तथा तनावमुक्त एवं सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता संजय सोनी, निताशी,सिमी मोहंती किरण मिश्रा, कुसुम गुप्ता, इंदु अग्रवाल, पी.पसी मिश्रा, एच.एस. त्रिपाठी, चेतू, रेखा चौरसिया, वर्षा सहित बड़ी संख्या में साधक व श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना व प्रसाद वितरण के साथ हुआ।
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