Bokaro News: कोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास
Bokaro News: कोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यासकोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यासकोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यासकोलबेंदी उप-स्व
Bokaro News: 15वें वित्त आयोग मद से चास प्रखंड के कोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक ने नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध समाज की पहचान है। कोलबेंदी उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से ग्रामीणों को गांव के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मौके पर जयंत सिंह देव, अरुण सिंह देव, शंकर सिंह देव, शहाबुद्दीन अंसारी, प्रकाश शर्मा, दामोदर महतो, सजल गुई, उमेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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