Bokaro News: आठ साल से अधूरी सड़क बनी मुसीबत, जलजमाव से मरफारिया टोला के घरों तक पहुंचा पानी

Bokaro News: पेटरवार, रुस्तम अंसारी। चांदो पंचायत के मरफारिया टोला के ग्रामीण वर्षों से सड़क पर जलजमाव की समस्या झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सड़क पर जमा पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब आठ वर्ष पूर्व एनएच-23 के दांतू से चलकरी तक सड़क निर्माण के दौरान मरफारिया के पास लगभग आधा किलोमीटर हिस्से में निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। उस समय निर्माण कंपनी ने भूमि विवाद और रैयतों के विरोध को कारण बताया था। इसके बाद यह हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो गया और बरसात में यहां लगातार जलजमाव होने लगा।