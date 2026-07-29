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Bokaro News: आठ साल से अधूरी सड़क बनी मुसीबत, जलजमाव से मरफारिया टोला के घरों तक पहुंचा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 04 सड़क पर जल जमाव से गुजरते बाइक सवारआठ साल से अधूरी सड़क बनी मुसीबत, जलजमाव से मरफारिया टोला के घरों तक पहुंचा पानीआठ साल से अधूरी सड़क

Bokaro News: आठ साल से अधूरी सड़क बनी मुसीबत, जलजमाव से मरफारिया टोला के घरों तक पहुंचा पानी

Bokaro News: पेटरवार, रुस्तम अंसारी। चांदो पंचायत के मरफारिया टोला के ग्रामीण वर्षों से सड़क पर जलजमाव की समस्या झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सड़क पर जमा पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब आठ वर्ष पूर्व एनएच-23 के दांतू से चलकरी तक सड़क निर्माण के दौरान मरफारिया के पास लगभग आधा किलोमीटर हिस्से में निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। उस समय निर्माण कंपनी ने भूमि विवाद और रैयतों के विरोध को कारण बताया था। इसके बाद यह हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो गया और बरसात में यहां लगातार जलजमाव होने लगा।

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सड़क की स्थिति

मरफारिया स्थित बेरमो विधानसभा क्षेत्र के इंटर प्वाइंट से चांदो के शिव मंदिर तक सड़क अधूरी पड़ी है। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण जगह-जगह पानी जमा रहता है, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। दांतू-चलकरी मार्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़क मार्ग है। यहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। जलजमाव के कारण बाइक सवार अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, अधूरी सड़क का निर्माण और स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए किससे संपर्क किया?
ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया है।
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