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Bokaro News: चेहल्लुम शरीफ पर कौमी लाठी खेल प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार प्रखंड के चलकरी उत्तरी पंचायत में मंगलवार को इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी द्वारा चेहल्लुम शरीफ के अवसर पर भव्य कौमी लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चार टीमों ने भाग लेकर पारंपरिक लाठी कला का प्रदर्शन किया, खिलाड़ियों ने दर्शकों को रोमांचित किया। कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

Bokaro News: चेहल्लुम शरीफ पर कौमी लाठी खेल प्रतियोगिता

Bokaro News: पेटरवार प्रखंड के चलकरी उत्तरी पंचायत के मुस्लिम टोला स्थित खेल अखाड़ा में मंगलवार को इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी के तत्वावधान में चेहल्लुम शरीफ के अवसर पर भव्य कौमी लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पंचायत क्षेत्र की चार टीमों ने भाग लेकर पारंपरिक लाठी कला का शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के हैरतअंगेज दांव-पेच, फुर्ती, संतुलन और कौशल ने उपस्थित दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता के दौरान कई बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। विस्थापित नेता काशीनाथ केवट, कांग्रेस नेता सब्बीर अंसारी, माले नेता भुनेश्वर केवट, मुमताज अंसारी, युसूफ अंसारी, मनिरुद्दीन अंसारी, हसनैन अंसारी सहित अनेक गणमान्य थे।

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कमेटी के सदर समीर अंसारी, सचिव गुलाम हैदर, नईम सरवर, सरफराज अंसारी, मो जलालुद्दीन, मो अख्तर, मो मुजाहिद, अफरोज, निजाम, जाफिर, अमरूल, सद्दाम, अमन, ताहिर, मजहर आदि सक्रिय रहे।

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