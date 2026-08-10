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Bokaro News: स्वांग में चतुर्थ वर्ष गणेश महोत्सव की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गोमिया के स्वांग गणेश उत्सव पूजा समिति द्वारा 15 से 17 सितंबर तक गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें श्रीधाम वृन्दावन की लक्ष्मी रामायणी द्वारा संगीतमय श्री गणेश कथा प्रवचन होगा और पूजा आचार्य सुनील कुमार शास्त्री द्वारा संपन्न की जाएगी। समिति के कई सदस्य इसे सफल बनाने में प्रयासरत हैं।

Bokaro News: स्वांग में चतुर्थ वर्ष गणेश महोत्सव की तैयारी

Bokaro News: गोमिया। प्रखंड के स्वांग गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चतुर्थ वर्ष गणेश महोत्सव का आयोजन और अधिक धूमधाम से किया जायेगा। आगामी 15 से 17 सितंबर तक श्रीधाम वृन्दावन की लक्ष्मी रामायणी द्वारा संगीतमय श्री गणेश कथा प्रवचन होगा। वहीं पूजा वाराणसी के आचार्य सुनील कुमार शास्त्री द्वारा संपन्न कराई जाएगी। सफल बनाने में समिति के जगदीश, डीके राय, सुरेश, मोहन सिंह, चंदन, पवन, मनोज सिंह, विजय सिंह, कृष्णाकांत त्रिपाठी, हृदय नारायण सिंह, ललन सिंह, कैलाश सिंह, प्रदीप जी, शैलेश चतुर्वेदी व अभिमन्यु सहित कई सदस्य सक्रिय रहेंगे।

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