Bokaro News: स्वांग में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारी
Bokaro News: गोमिया के स्वांग गणेश उत्सव पूजा समिति द्वारा चौथे गणेश महोत्सव का आयोजन 15 से 17 सितंबर तक किया जाएगा। इस बार श्रीधाम वृन्दावन से लक्ष्मी रामायणी के द्वारा संगीतमय श्री गणेश कथा का प्रवचन होगा। पूजा वाराणसी के आचार्य सुनील कुमार शास्त्री करेंगे। सभी सदस्य इस समारोह को सफल बनाने में जुटे हैं।
Bokaro News: गोमिया। प्रखंड के स्वांग गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चतुर्थ वर्ष गणेश महोत्सव का आयोजन और अधिक धूमधाम से किया जायेगा। आगामी 15 से 17 सितंबर तक श्रीधाम वृन्दावन की लक्ष्मी रामायणी द्वारा संगीतमय श्री गणेश कथा प्रवचन होगा। वहीं पूजा वाराणसी के आचार्य सुनील कुमार शास्त्री द्वारा संपन्न कराई जाएगी। सफल बनाने में समिति के जगदीश, डीके राय, सुरेश, मोहन सिंह, चंदन, पवन, मनोज सिंह, विजय सिंह, कृष्णाकांत त्रिपाठी, हृदय नारायण सिंह, ललन सिंह, कैलाश सिंह, प्रदीप जी, शैलेश चतुर्वेदी व अभिमन्यु सहित कई सदस्य सक्रिय रहेंगे।
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