Bokaro News: चेहल्लुम पर खेतको में मेला व लाठी खेल
Bokaro News: मोहर्रम के चालीसवें (चेहल्लुम) पर 5 अगस्त को खेतको में भव्य मेला और पारंपरिक लाठी खेल महामुकाबला आयोजित होगा। यह आयोजन नवयुवक एकता कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले, खाद्य स्टॉल और खेल का रोमांचक प्रदर्शन होगा। आयोजन का समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक है।
Bokaro News: खेतको, प्रतिनिधि। मोहर्रम के चालीसवां (चेहल्लुम) पर पेटरवार प्रखंड के खेतको स्थित कर्बला मैदान में भव्य मेला और पारंपरिक लाठी खेल महामुकाबले का आयोजन किया जा रहा है। नवयुवक एकता कमेटी खेतको के तत्वावधान में यह 5 अगस्त को आयोजित होगा जिसका समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक लाठी खेल का रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं मेले में बड़ों और बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़ा झूला, ड्रैगन झूला, मौत का कुआं, मीना बाजार तथा विविध प्रकार के खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। पूरे मैदान को आकर्षक एवं रंगारंग रोशनी से सजाया जाएगा।
आयोजन समिति ने तमाम क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।