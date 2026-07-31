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Bokaro News: चेहल्लुम पर खेतको में मेला व लाठी खेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: मोहर्रम के चालीसवें (चेहल्लुम) पर 5 अगस्त को खेतको में भव्य मेला और पारंपरिक लाठी खेल महामुकाबला आयोजित होगा। यह आयोजन नवयुवक एकता कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले, खाद्य स्टॉल और खेल का रोमांचक प्रदर्शन होगा। आयोजन का समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक है।

Bokaro News: चेहल्लुम पर खेतको में मेला व लाठी खेल

Bokaro News: खेतको, प्रतिनिधि। मोहर्रम के चालीसवां (चेहल्लुम) पर पेटरवार प्रखंड के खेतको स्थित कर्बला मैदान में भव्य मेला और पारंपरिक लाठी खेल महामुकाबले का आयोजन किया जा रहा है। नवयुवक एकता कमेटी खेतको के तत्वावधान में यह 5 अगस्त को आयोजित होगा जिसका समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक लाठी खेल का रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं मेले में बड़ों और बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़ा झूला, ड्रैगन झूला, मौत का कुआं, मीना बाजार तथा विविध प्रकार के खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। पूरे मैदान को आकर्षक एवं रंगारंग रोशनी से सजाया जाएगा।

आयोजन समिति ने तमाम क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

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