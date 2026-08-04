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Bokaro News: एक रुपये में हजारों शिवभक्तों को कराएंगे बाबा गौरीनाथ के दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: एक रुपये में हजारों शिवभक्तों को कराएंगे बाबा गौरीनाथ के दर्शन, 9 अगस्त को निकलेगा बोल बम जत्थाएक रुपये में हजारों शिवभक्तों को कराएंगे बाबा गौरीनाथ क

Bokaro News: एक रुपये में हजारों शिवभक्तों को कराएंगे बाबा गौरीनाथ के दर्शन

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। चास स्थित राम रुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परिसर में पद्मभूषण स्व. शिबू सोरेन की स्मृति में स्थापित गुरुजी रात्रि पाठशाला में मंगलवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त अजय नाथ झा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन समेत अन्य अधिकारियों ने किया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक चेतना का प्रतीक रहा है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का विकास भी इसका उद्देश्य है।

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प्रेरणा स्रोत के रूप में गुरुजी का जीवन

उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि गुरुजी का संघर्षपूर्ण जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने, शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानने तथा समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्व. शिबू सोरेन के जीवन और संघर्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?
कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया।
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