Bokaro News: केवट टोला में 17 से 19 अगस्त तक होगी मां मनसा पूजा, कमेटी का गठन
Bokaro News: केवट टोला में 17 से 19 अगस्त तक होगी मां मनसा पूजा, कमेटी का गठनकेवट टोला में 17 से 19 अगस्त तक होगी मां मनसा पूजा, कमेटी का गठनकेवट टोला में 17 से 19
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के बुंडू पंचायत अंतर्गत केवट टोला स्थित मनसा मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी धीरज कुमार साहू उर्फ बबली एवं बिगू केवट ने संयुक्त रूप से की। बैठक में आगामी 17 से 19 अगस्त तक धूमधाम से मां मनसा पूजा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिवसीय पूजा कार्यक्रम के तहत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 अगस्त की रात भव्य भक्ति जागरण का आयोजन होगा, जिसमें सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
पूजा के सफल आयोजन के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। इसमें जीतलाल केवट को अध्यक्ष, बलराम स्वर्णकार को सचिव और मंगल केवट को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मंटू केवट, रंजीत केवट और माणिक केवट को कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में ग्रामीणों ने पूजा को सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग और सहभागिता पर जोर दिया। साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गईं।
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