Bokaro News: बोकारो थर्मल में अखंड हरिकीर्तन पांच से
Bokaro News: बेरमो के बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर स्थित श्री राम हनुमान मंदिर में इस वर्ष भी श्री श्री अखंड हरिकीर्तन का आयोजन हो रहा है। मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं ने इस दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह कार्यक्रम 5 अगस्त को शाम 4 बजे शुरू होगा और 6 अगस्त को समाप्त होगा।
Bokaro News: बेरमो। यहां के बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन स्थित श्री राम हनुमान मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दो दिवसीय श्री श्री अखंड हरिकीर्तन का भव्य आयोजन किया जायेगा। आयोजन को लेकर मंदिर समिति एवं स्थानीय श्रद्धालुओं की ओर से तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आगामी 5 अगस्त को संध्या 4 बजे से होगी। समापन 6 अगस्त को किया जाएगा। हरिकीर्तन के उपरांत विशेष हवन भी किया जायेगा।
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