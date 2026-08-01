Bokaro News: बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर एमएसएमई एसोसिएशन ने दिए सुझाव

Bokaro News: गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (जीजीपीएस) बोकारो की अंडर-17 बालक बास्केटबॉल टीम ने बिहार के रोहतास स्थित नारायण वर्ल्ड स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने एक के बाद एक प्रभावशाली जीत दर्ज कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। जीजीपीएस ने अपने अभियान की शुरुआत बीडी पब्लिक स्कूल, पटना को 37-9 से हराकर की। इसके बाद ओडीएम सैफायर ग्लोबल स्कूल, रांची को 36-2 के बड़े अंतर से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में टीम ने कड़े मुकाबले में सेंट मैरीज़ स्कूल, जमशेदपुर को 26-21 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में मेजबान नारायण वर्ल्ड स्कूल, सासाराम को 40-4 से एकतरफा मुकाबले में मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया。