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Bokaro News: बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर एमएसएमई एसोसिएशन ने दिए सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर एमएसएमई एसोसिएशन ने दिए सुझावबालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर एमएसएमई एसोसिएशन ने दिए सुझाव

Bokaro News: बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर एमएसएमई एसोसिएशन ने दिए सुझाव

Bokaro News: गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (जीजीपीएस) बोकारो की अंडर-17 बालक बास्केटबॉल टीम ने बिहार के रोहतास स्थित नारायण वर्ल्ड स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने एक के बाद एक प्रभावशाली जीत दर्ज कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। जीजीपीएस ने अपने अभियान की शुरुआत बीडी पब्लिक स्कूल, पटना को 37-9 से हराकर की। इसके बाद ओडीएम सैफायर ग्लोबल स्कूल, रांची को 36-2 के बड़े अंतर से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में टीम ने कड़े मुकाबले में सेंट मैरीज़ स्कूल, जमशेदपुर को 26-21 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में मेजबान नारायण वर्ल्ड स्कूल, सासाराम को 40-4 से एकतरफा मुकाबले में मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया。

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फाइनल मुकाबला

फाइनल में जीजीपीएस का सामना अयप्पा पब्लिक स्कूल, बोकारो से हुआ, जिसमें टीम ने 22-16 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस उपलब्धि के साथ जीजीपीएस को 9 से 14 अक्टूबर तक पंजाब के बठिंडा स्थित संत जेवियर्स स्कूल में आयोजित होने वाली सीबीएसई राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में क्लस्टर-3 का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। विजेता टीम में कप्तान कृष्ण कुमार, नमन कुमार, आर्यन कुमार, ऋषव राज, हर्ष राज सिंह, आशाद जिया, शिवम पांडेय, उत्कर्ष उमंग और संस्कार शामिल रहे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीजीपीएस ने किस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीता?
जीजीपीएस ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 में खिताब जीता।
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