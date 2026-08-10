Bokaro News: गरगा नदी के 20 किलोमीटर हिस्से में होगा जियोटैगिंग हल्का-3 से हल्का- 7 तक नदी की बनेगी डिजीटल तस्वीर चित्र परिचय- चास- 1 में चिराचास गरगा नदी जमीन

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। बोकारो के सेक्टर-12, सेक्टर-6 और पुपुनकी क्षेत्र में गरगा नदी के किनारे अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अंचल प्रशासन ने नदी के करीब 20 किलोमीटर हिस्से का जियोटैग कराने का निर्णय लिया है।

अतिक्रमण की पहचान इस बाबत सीओ सेवा राम साहू ने कहा कि जियोटैगिंग के माध्यम से नदी की वास्तविक स्थिति, किनारे की जमीन और आसपास हुए निर्माण की डिजिटल तस्वीर तैयार की जाएगी। इससे अतिक्रमण वाले स्थानों की पहचान करने और भविष्य में होने वाले अवैध कब्जे पर नजर रखने में मदद मिलेगी। संबंधित क्षेत्रों में नदी की सीमा और आसपास की भूमि का सर्वे भी किया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि जियोटैगिंग से नदी क्षेत्र की निगरानी अधिक प्रभावी होगी तथा शिकायत मिलने पर संबंधित स्थल की स्थिति का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा। अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सीमांकन अभियान गरगा नदी के दोनों किनारों की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण : गरगा नदी के संरक्षण और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने के को लेकर चिराचास पांडेय पुल से दामोदर ब्रिज तक सीमांकन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान नदी के दोनों किनारों की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण कर सीमाओं को चिह्नित किया जाएगा। सीओ ने अंचल टीम को नदी क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण, अवैध निर्माण को लेकर हल्का-3, हल्का-7 के राजस्व उप निरीक्षक को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। सीओ ने कहा कि सीमांकन के बाद नदी की जमीन और जलधारा क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सीओ ने बताया कि सीमांकन पूरा होने के बाद चिह्नित क्षेत्रों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।