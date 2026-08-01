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Bokaro News: सेक्टर-4 गणेश मंडली की नई कमेटी गठित, 15वें पूजा महोत्सव की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सेक्टर-4 गणेश मंडली की नई कमेटी गठित, 15वें पूजा महोत्सव की तैयारी शुरू

Bokaro News: सेक्टर-4 स्थित महामिलन मंडप में शनिवार को गणेश मंडली की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष डब्बू सिंह, महासचिव चंदन कुमार, उपाध्यक्ष राजकुमार, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता, मीडिया प्रभारी परिमल कुमार व मेला प्रभारी अवधेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में आयोजित होने वाले गणेश पूजा महोत्सव को भव्य स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष मंडली की ओर से 15वें गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष डब्बू सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा पहले से अधिक भव्य होगी। आकर्षक पंडाल, भव्य प्रतिमा, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था व अन्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी।

बैठक में आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई व सभी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मौके पर वरीय अभिभावक सुबोध, रूपक, राधेलांत सिंह, अर्चना सिंह, संजय ठक्कर, टोनी छाबड़ा, निरंजन, कुंदन सिंह, तरुण मिश्रा, राहुल, धर्मेंद्र, दिनेश, राजू, रवि, मुन्ना, अंकित, अनिकेत, धरन समेत मंडली के कई सदस्य मौजूद थे।

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