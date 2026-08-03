Bokaro News: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बोकारो रायफल क्लब व यूनिक एंड यूनिटी फाउंडेशन के तत्वावधान में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुटिंग में निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शूटिंग खेल के खिलाड़ी प्रतिभागी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि चिन्मया विद्यालय के सूरज शर्मा ने खिलाड़ियों को कहा कि बोकारो शहर में रायफल शुटिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो गौरवपूर्ण है। लक्ष्य के अनुरूप खिलाड़ी राज्य व देश हित में शूटिंग के अभ्यास कर आगे बढ़े। खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों की प्रेरणा के लिए उदाहरण स्वरूप अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर पूरी दुनिया में देश का नाम गौरवान्वित किये।

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 2ए के प्रधानाचार्य साथ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया चलने वाला ही मंजिल पाता है, बैठने वाला पीछे रह जाता है। ठहरा पानी सड़ने लगता है और बहता पानी निर्मल रहता है। इसलिए खिलाड़ी कड़ी मेहनत और लक्ष्य को निर्धारित कर निरंतर अभ्यास करें। संचालन बोकारो रायफल क्लब के सचिव अनील कुमार ने किया। खिलाड़ियों और शहर के लोगों को शूटिंग रेंज में अभ्यास करने का अपील भी किये। प्रशिक्षण लेने वाले बोकारो रायफल क्लब के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल, यूनिक एंड यूनिटी के निदेशक विभा कुमारी व राष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव सिंह ने प्रमाण पत्र वितरण कर सबका मनोबल बढ़ाये। इस अवसर पर शूटिंग रेंज के प्रशिक्षक पिंटू यादव, अरबिंद कुमार, रणविजय ओझा व अभिभावक उपस्थित थे।