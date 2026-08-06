Bokaro News: सीसीएल द्वारा अंगवाली में स्वास्थ्य जांच शिविर
Bokaro News: अंगवाली में सीसीएल ढोरी एरिया के केंद्रीय अस्पताल द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में 100 ग्रामीणों ने इलाज कराया। महिला चिकित्सक सपना कुमारी ने सभी का इलाज किया और स्वस्थ रहने के लिए सलाह दी। वरीय फार्मासिस्ट चंद्रकांत प्रसाद ने दवाएं वितरित की।
Bokaro News: अंगवाली। सीसीएल ढोरी एरिया की केंद्रीय अस्पताल द्वारा अंगवाली उत्तरी पंचायत सचिवालय में बुधवार को आयोजित चिकित्सा शिविर में एक सौ महिला-पुरुष ग्रामीणों ने अपना इलाज कराया। केंद्रीय अस्पताल की महिला चिकित्सक सपना कुमारी ने सभी का इलाज क्रमवार किया। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए सलाह भी दिया। वरीय फार्मासिस्ट चंद्रकांत प्रसाद ने दवा वितरण किया।
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