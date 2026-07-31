Bokaro News: फुसरो में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कल
Bokaro News: फुसरो। क्षेत्र के युवा समाजसेवी अमित राईका ऊर्फ पिंटू राईका की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा 1 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर
Bokaro News: फुसरो। क्षेत्र के युवा समाजसेवी अमित राईका ऊर्फ पिंटू राईका की पुण्यस्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा 1 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह जनसेवा शिविर श्री अग्रसेन भवन, फुसरो में आयोजित होगा, जिसमें बेरमो मारवाड़ी सम्मेलन का विशेष सहयोग रहेगा। शिविर के दौरान प्रसिद्ध चिकित्सक यूके नाग मौजूद रहकर मरीजों की स्वास्थ्य जांच करेंगे तथा उन्हें उचित डॉक्टरी परामर्श प्रदान करेंगे। आयोजकों एवं राईका परिवार ने क्षेत्र के आमजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं।
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