Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: फुसरो में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: फुसरो। क्षेत्र के युवा समाजसेवी अमित राईका ऊर्फ पिंटू राईका की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा 1 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर

Bokaro News: फुसरो में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कल

Bokaro News: फुसरो। क्षेत्र के युवा समाजसेवी अमित राईका ऊर्फ पिंटू राईका की पुण्यस्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा 1 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह जनसेवा शिविर श्री अग्रसेन भवन, फुसरो में आयोजित होगा, जिसमें बेरमो मारवाड़ी सम्मेलन का विशेष सहयोग रहेगा। शिविर के दौरान प्रसिद्ध चिकित्सक यूके नाग मौजूद रहकर मरीजों की स्वास्थ्य जांच करेंगे तथा उन्हें उचित डॉक्टरी परामर्श प्रदान करेंगे। आयोजकों एवं राईका परिवार ने क्षेत्र के आमजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।