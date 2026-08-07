Bokaro News: निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन
Bokaro News: पेटरवार में स्थित जगजीवन जी महाराज चक्षु चिकित्सालय में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में झारखंड, बिहार, और पश्चिम बंगाल से आए 16 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल ने मरीजों को दवाइयाँ, भोजन, और काला चश्मा भी निशुल्क प्रदान किया। सेवा और मानव कल्याण की भावना को सराहा गया।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार स्थित पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज चक्षु चिकित्सालय में शुक्रवार को निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल से पहुंचे 16 मोतियाबिंद पीड़ित मरीजों का सफल ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किया गया। शिविर का शुभारंभ साध्वी दर्शना बाई महासती एवं स्वाति बाई महासती ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय चौधुरी ने सभी मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उनकी नेत्र ज्योति लौटाने का कार्य किया। संस्था की ओर से मरीजों को ऑपरेशन के साथ-साथ दवा, भोजन और काला चश्मा भी निशुल्क उपलब्ध कराया गया।
चिकित्सालय प्रबंधन ने बताया कि मरीजों को छुट्टी के समय एक माह की दवा भी मुफ्त दी जाएगी, ताकि उनके स्वास्थ्य लाभ में कोई बाधा न आए। शिविर के सफल संचालन में सुधीर कुमार चौहान, भुनेश्वर महतो, मंजू लकड़ा, रिंकू, बंटी, बबीता सहित अन्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में सेवा और मानव कल्याण की भावना को लेकर संस्था के प्रयासों की सराहना की गई।
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