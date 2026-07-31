Bokaro News: चक्षु चिकित्सालय में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर
Bokaro News: पेटरवार के जगजीवन जी महाराज चक्षु चिकित्सालय में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए 10 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ। मरीजों को ऑपरेशन के साथ दवा, भोजन और काला चश्मा भी मुफ्त प्रदान किया गया। शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराना था।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार स्थित पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज चक्षु चिकित्सालय में शुक्रवार को निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल से पहुंचे मोतियाबिंद से पीड़ित 10 मरीजों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें नई दृष्टि प्रदान की गई। शिविर का शुभारंभ साध्वी दर्शना बाई महासती एवं स्वाति बाई महासती ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर किया। इसके बाद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय चौधुरी ने सभी मरीजों का सफलतापूर्वक मोतियाबिंद ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किया। ऑपरेशन के बाद मरीजों और उनके परिजनों ने राहत और खुशी व्यक्त की। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से सभी मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध कराई गई।
इसके साथ ही दवा, भोजन और काला चश्मा भी मुफ्त प्रदान किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मरीजों को छुट्टी के समय एक माह की आवश्यक दवाएं भी निशुल्क दी जाएंगी, ताकि उनके स्वास्थ्य लाभ में कोई बाधा न आए। शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस तरह के शिविरों से दूर-दराज क्षेत्रों के मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। शिविर को सफल बनाने में सुधीर कुमार चौहान, भुनेश्वर महतो, मंजू लकड़ा, रिंकू, बंटी, बबीता समेत चिकित्सालय के अन्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों की उपस्थिति रही।
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