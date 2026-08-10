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Bokaro News: गांडेय के पूर्व विधायक ने लंबोदर से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गांडेय के पूर्व विधायक ने लंबोदर से की मुलाकात

Bokaro News: पेटरवार। पेटरवार के चंद्रपुरा गांव स्थित गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो के आवासीय कार्यालय में रविवार को गांडेय विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जय प्रकाश वर्मा ने पूर्व विधायक लंबोदर महतो से आत्मीय मुलाकात की। मुलाकात के दौरान क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। उनके आगमन पर पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने गांडेय के पूर्व विधायक को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया।

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