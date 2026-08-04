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Bokaro News: डीवीसी के संवेदक के पिता का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में डीवीसी के पूर्व अभिंयता आरवाई पांडेय का निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। उनकी मृत्यु की सूचना पर डीवीसी सीटीपीएस के अधिकारी और समाजसेवी उनके आवास पर पहुंचे। अंतिम संस्कार दामोदर नदी घाट पर किया गया।

Bokaro News: डीवीसी के संवेदक के पिता का निधन

Bokaro News: चंद्रपुरा। डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल के संवेदक विनय कुमार पांडेय तथा चंद्रपुरा मंडल भाजपा अध्यक्ष पूनम पांडेय के ससुर पूर्व डीवीसी अभिंयता आरवाई पांडेय का निधन डी टाइप आवास में हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। निधन की खबर मिलते ही डीवीसी सीटीपीएस के कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी उनके आवास पहुंचे तथा परिजनों को ढांढ़स बंधाया। अंतिम संस्कार सोमवार को दामोदर नदी घाट पर किया गया।

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