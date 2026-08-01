Bokaro News: वेदांता मजदूर यूनियन गठन का निर्णय
Bokaro News: वेदांता मजदूर यूनियन गठन का निर्णयवेदांता मजदूर यूनियन गठन का निर्णयवेदांता मजदूर यूनियन गठन का निर्णयवेदांता मजदूर यूनियन गठन का निर्णय
Bokaro News: वेदांता इलेक्ट्रोस्टील से प्रभावित रैयतों और मजदूरों की बैठक शुक्रवार को सियालजोरी सामुदायिक भवन में दुर्गाचरण महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए वेदांता मजदूर यूनियन के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से साधु शरण गोप को संरक्षक और दुर्गाचरण महतो को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मजदूर नेता साधु शरण गोप ने आरोप लगाया कि ट्रेड यूनियन के अभाव में मजदूरों और रैयतों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कम वेतन, मनमानी छंटनी, सुरक्षा की कमी, ओवरटाइम भुगतान नहीं होने तथा ठेकेदार बदलने पर मजदूरों को हटाने जैसी समस्याओं को उठाया।
बैठक में यूनियन को स्वतंत्र संगठन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर और रैयत उपस्थित थे।
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