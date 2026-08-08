Bokaro News: लुगुबुरु घांटाबाड़ी विकास प्राधिकार गठन की प्रक्रिया तेज, उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

Bokaro News: बोकारो, वरीय संवाददाता। पर्यटन विभाग के निर्देशानुसार लुगुबुरु घांटाबाड़ी विकास प्राधिकार के गठन को लेकर शनिवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित प्राधिकार के गठन, संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, वन पदाधिकारी संदीप शिंदे, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बून, जिला कल्याण पदाधिकारी सुचिता किरण एवं सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लुगुबुरु घांटाबाड़ी आयोजन समिति के अध्यक्ष बबुली सोरेन, गोमिया के बीडीओ, सीओ तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधि जुड़े।

बैठक में प्राधिकार के नाम, परिभाषा, गठन, उद्देश्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां, सदस्य-सचिव के दायित्व, बैठक संचालन, सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, बजट, लेखा व्यवस्था एवं नियम बनाने की शक्तियों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्रस्तावित लुगुबुरु घांटाबाड़ी विकास प्राधिकार के गठन से क्षेत्र के विकास कार्यों और आयोजन संबंधी गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और व्यापक स्वरूप मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ क्षेत्र की जनजातीय पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में स्थानीय समिति और क्षेत्र के गणमान्य लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका को बनाए रखते हुए विकास कार्यों को व्यापक स्तर पर संचालित करने की रणनीति पर विचार किया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्राधिकार के ड्राफ्ट को सभी नियमों और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुझाव और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में अगले दो-तीन दिनों के भीतर ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर आगे की कार्रवाई के लिए भेजने पर सहमति बनी।