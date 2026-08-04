Bokaro News: स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा बाज़ार में रौनक, 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का तिरंगा बाजार में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा बाज़ार में रौनक, 10 रुपये से ले

Bokaro News: स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही बोकारो में तिरंगा निर्माण का कार्य तेज हो गया है। जिले के करीब एक दर्जन छोटे उत्पादन केंद्रों में कारीगर सुबह से देर शाम तक राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में जुटे हैं।

तिरंगे की मांग यहां बने तिरंगे बोकारो के अलावा धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, व पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कई बाजारों तक भेजे जा रहे हैं। हर दिन पांच हजार से अधिक तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी सबसे अधिक खपत स्कूलों, सरकारी व निजी संस्थानों, सामाजिक संगठनों व दुकानों में हो रही है। कारीगरों के अनुसार इस बार भी 3:2 अनुपात वाले तिरंगों की मांग सबसे अधिक है। स्थानीय स्तर पर बढ़ती मांग से कई परिवारों को मौसमी रोजगार भी मिला है। सिलाई, कटिंग व पैकिंग का काम बड़ी संख्या में महिलाएं व युवा कर रहे हैं। दुकानदार पप्पू ने बताया कि हर वर्ष एक अगस्त से तिरंगा निर्माण शुरू हो जाता है। 9 व 10 अगस्त के बाद बिक्री में तेजी आती है, जो 15 अगस्त तक लगातार बनी रहती है। उन्होंने बताया कि देशभक्ति से जुड़े अन्य उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है।

संबंधित उत्पाद बाजार में छोटे-बड़े तिरंगे के अलावा दुपट्टा, पट्टा, बैंड, स्टीकर व वाहनों पर लगाने वाले तिरंगे भी बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजार में तिरंगे के साथ कई अन्य उत्पाद भी उपलब्ध हैं। छोटे तिरंगे 10 से 30 रुपये व बड़े तिरंगे 50 से 200 रुपये तक बिक रहे हैं। तिरंगा दुपट्टा 75 से 100 रुपये, पट्टा 20 से 30 रुपये, बैंड पांच से 10 रुपये व स्टीकर पांच से 20 रुपये में मिल रहे हैं। दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर लगाने वाले तिरंगे 10 से 50 रुपये तक उपलब्ध हैं। दुकानदारों के अनुसार अगले कुछ दिनों में इन उत्पादों की मांग और बढ़ने की संभावना है।