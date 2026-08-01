Bokaro News: दांतू में नाला को अवरुद्ध करने से खेत हुए जलमग्न, सीओ से शिकायत

Bokaro News: कसमार प्रखंड अंतर्गत दांतू में एक दुग्ध उत्पादक कंपनी एवं कुछ ग्रामीणों की मिलीभगत से नाला को अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण खेतों के जलमग्न हो जाने की शिकायत विभिन्न कृषकों ने की है। इस बाबत पूरन नायक, खिरोधर नायक, अमित नायक एवं राजेश नायक ने अंचल अधिकारी कसमार को एक आवेदन दिया है। बताया गया है कि विभिन्न कृषकों के खेतों का अतिरिक्त पानी बहकर नाला से होकर खांजो नदी पर गिरता था। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने नाला में डस्ट डालकर नाला को बंद कर दिया है। इसके चलते राजेश्वर नायक, कुंज बिहारी नायक, रोहित नायक, निरंजन नायक, गोपाल नायक, गणेश नायक, राजकुमार नायक, खिरोधर नायक, पूरन नायक, संतोष नायक, बिट्टू कुमार, जगतू प्रसाद नायक, प्रभु नायक, परमेश्वर नायक, पूजा देवी, जिलिया देवी, नया सिंह, हेमलाल सिंह, टूना सिंह आदि किसानों के खेत जलमग्न हो गए है और उनकी धान की फसल बर्बाद हो गई है।