Bokaro News: दांतू में नाला को अवरुद्ध करने से खेत हुए जलमग्न, सीओ से शिकायत
Bokaro News: दांतू में नाला को अवरुद्ध करने से खेत हुए जलमग्न, सीओ से शिकायतदांतू में नाला को अवरुद्ध करने से खेत हुए जलमग्न, सीओ से शिकायतदांतू में नाला को अवरुद्
Bokaro News: कसमार प्रखंड अंतर्गत दांतू में एक दुग्ध उत्पादक कंपनी एवं कुछ ग्रामीणों की मिलीभगत से नाला को अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण खेतों के जलमग्न हो जाने की शिकायत विभिन्न कृषकों ने की है। इस बाबत पूरन नायक, खिरोधर नायक, अमित नायक एवं राजेश नायक ने अंचल अधिकारी कसमार को एक आवेदन दिया है। बताया गया है कि विभिन्न कृषकों के खेतों का अतिरिक्त पानी बहकर नाला से होकर खांजो नदी पर गिरता था। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने नाला में डस्ट डालकर नाला को बंद कर दिया है। इसके चलते राजेश्वर नायक, कुंज बिहारी नायक, रोहित नायक, निरंजन नायक, गोपाल नायक, गणेश नायक, राजकुमार नायक, खिरोधर नायक, पूरन नायक, संतोष नायक, बिट्टू कुमार, जगतू प्रसाद नायक, प्रभु नायक, परमेश्वर नायक, पूजा देवी, जिलिया देवी, नया सिंह, हेमलाल सिंह, टूना सिंह आदि किसानों के खेत जलमग्न हो गए है और उनकी धान की फसल बर्बाद हो गई है।
समस्याओं का विवरण
बताया कि एक दुग्ध उत्पादक कंपनी ने यहां अपनी इकाई शुरू की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ ग्रामीणों की मिलीभगत से कंपनी ने नाला को बंद किया है। इस संबंध में कंपनी की स्थानीय इकाई के संचालक ने बताया कि अगर नाला को बंद नहीं किया जाता तो बिजली ट्रांसफार्मर गिरने का खतरा बना हुआ था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर खेतों के जलमग्न होने की समस्या उत्पन्न हो रही है तो रैयतों की सहमति से भूमिगत नाला बनाकर पानी की निकासी की जा सकती है।
स्थानीय कार्यवाही
इधर, स्थानीय मुखिया चंद्रशेखर नायक ने मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित स्थल का मुआयना किया और किसानों की क्षति की जानकारी ली। उन्होंने इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।