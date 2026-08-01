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Bokaro News: खरीफ बीज वितरण में अनियमितता का आरोप, किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: खरीफ बीज वितरण में अनियमितता का आरोप, किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। खरीफ फसल के लिए बीज वितरण में कथित अनियमितता और बीज की कमी को लेकर चास प्रखंड के किसानों में भारी नाराजगी है। शुक्रवार को किसान नेता राकेश शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने प्रखंड कृषि कार्यालय पहुंचकर कृषि विभाग की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शीघ्र बीज उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का आरोप है कि बरसात का मौसम खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण उन्हें अब तक आवश्यक बीज नहीं मिल पाया है। इससे धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राकेश शर्मा ने कहा कि चास प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में किसान कई दिनों से कृषि कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार बीज समाप्त होने या बाद में उपलब्ध होने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और पात्र किसानों को भी समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय तेजी से निकलता जा रहा है। यदि समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराया गया तो उत्पादन प्रभावित होगा और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से तत्काल पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने, वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा सभी पात्र किसानों तक बीज पहुंचाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कृषि कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन और व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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