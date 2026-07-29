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Bokaro News: महंगी खेती के बीच किसानों ने शुरू की धान रोपाई, अच्छी फसल की उम्मीद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: तुपकाडीह में धान रोपाई शुरू, अच्छी फसल की उम्मीदमहंगी खेती के बीच किसानों ने शुरू की धान रोपाई, अच्छी फसल की उम्मीदमहंगी खेती के बीच किसानों ने शुरू क

Bokaro News: महंगी खेती के बीच किसानों ने शुरू की धान रोपाई, अच्छी फसल की उम्मीद

Bokaro News: तुपकाडीह क्षेत्र के पांच पंचायतों तथा उत्तर विस्थापित क्षेत्र में किसानों ने खेतों की जुताई और तैयारी पूरी करने के बाद धान की रोपाई शुरू कर दी है। समय पर हुई बारिश से किसानों में बेहतर फसल उत्पादन की उम्मीद जगी है। किसान अच्छी पैदावार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी धान की अच्छी उपज होने की संभावना है। हालांकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। बीज, खाद, जुताई, ट्रैक्टर, बैल और रोपाई के लिए मजदूरों पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसान खेती से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहते।

किसानों की परंपरा

किसान धनीलाल मांझी, अन्दू महतो, फेकन मिश्रा, अम्बिका केवट, दिलीप महली और वकील सिंह ने बताया कि खेती केवल आजीविका ही नहीं, बल्कि उनकी परंपरा और पहचान भी है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की सीख रही है कि वंश रहते खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

नई पीढ़ी की चुनौतियाँ

किसानों ने चिंता जताई कि नई पीढ़ी खेती से दूर होती जा रही है और रोजगार की तलाश में शहरों व उद्योगों की ओर रुख कर रही है। इसके बावजूद अनुभवी किसान खेती को अपनी संस्कृति और विरासत मानते हुए इससे जुड़े रहने का संकल्प दोहरा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

किसान धान की रोपाई कब शुरू करने लगे?
किसान खेतों की जुताई और तैयारी पूरी करने के बाद धान की रोपाई शुरू कर दी है।
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