Bokaro News: वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर रैयतों ने उठाई मुआवजे की मांग
Bokaro News: वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर रैयतों ने उठाई मुआवजे की मांगवाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर रैयतों ने उठाई मु
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। वाराणसी-कोलकाता सिक्स लेन एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में पेटरवार प्रखंड के बुढ़न गोड़ा गांव के रैयतों ने अधिकारियों को पत्र भेजकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
मुआवजे की मांग
रैयतों का कहना है कि अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि की स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं दी गई है, जिससे ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, अधिग्रहण की जद में आने वाली भूमि पूरी तरह कृषि योग्य है, जहां वर्ष में दो फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोग इसी जमीन के छोटे हिस्से बेचकर आर्थिक जरूरतें भी पूरी करते हैं। ऐसे में जमीन छिनने की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। रैयतों ने बुंडू पंचायत के लिए निर्धारित दर के अनुरूप 2 लाख 15 हजार 720 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा देने की मांग की है।
पेड़ों का मूल्यांकन
पत्र में बताया गया है कि एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बुढ़न गोड़ा में लगभग 135 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। रैयतों ने भूमि पर स्थित पेड़ों की कटाई से पहले उनका मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उचित मुआवजा मिलने तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा।
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