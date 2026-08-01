Bokaro News: मवेशी को लेकर तालाब गए किसान की डूबने से मौत
Bokaro News: कर्रीखुर्द पंचायत के पैसरा गांव में एक किसान, जयराम मांझी (42 वर्ष), तालाब में डूबने से मर गया। वह धान की बुआई के बाद मवेशी को धोने गया था, जहां उसका पैर फिसल गया। ग्रामीणों ने शव निकालने के बाद पुलिस को सूचना दी। मुखिया ने आपदा राहत के तहत मुआवजा की मांग की।
Bokaro News: प्रखंड के कर्रीखुर्द पंचायत अंतर्गत पैसरा गांव में शनिवार को तालाब में डूबने से किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान जयराम मांझी (42 वर्ष) के रूप में की गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है तथा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जयराम मांझी धान की बुआई का कार्य करने के बाद अपने मवेशी को धोने के लिए गांव के तालाब में गए थे।
घटनाक्रम
इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर तालाब में नहा रहे एक ग्रामीण ने घटना की सूचना गांव वालों को दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और जाल व झागर की मदद से खोजबीन शुरू की। घंटों की मशक्कत के बाद उनका शव तालाब से बरामद किया गया।
पुलिस कार्रवाई
सूचना मिलते ही चतरोचट्टी थाना के एसआई कुंदन प्रसाद यादव जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनके निधन से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। पंचायत के मुखिया सोनाराम मुर्मू ने प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा एवं अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।