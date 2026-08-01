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Bokaro News: महिला किसानों के बीच गोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में किसानों को फसल बीमा कराने और कम बारिश में खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला किसानों के बीच गोष्ठी आयोजित की गई, जहाँ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस साल कम बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हो सकती है, इसलिए मकई व दलहन जैसी फसलों की सलाह दी गई है।

Bokaro News: महिला किसानों के बीच गोष्ठी

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा के किसानों को फसल बीमा कराने तथा कम बारिश वाली फसल की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। करमाटांड़ तथा तरंगा पंचायत में इसको लेकर महिला किसानों के बीच गोष्ठी का आयोजन करते हुए सभी को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। बीटीएम अनिल कुमार गौतम ने बताया कि इस साल कम बारिश का अनुमान है। इसलिए धान की खेती प्रभावित होगी। चंद्रपुरा में अभी तक मात्र 15 प्रतिशत ही धनरोपनी हो पाई है। किसानों को इस स्थिति से निबटने के लिए कम बारिश से होने वाली मकई व दलहन सहित अन्य भदई फसल लगाने का आग्रह करते हुए प्रेरित किया जा रहा है।

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किसानों से आग्रह किया कि किसान भाई फसल बीमा अवश्य कराएं। प्रीमियम की राशि सरकार देगी।

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