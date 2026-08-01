Bokaro News: 17 वर्षों की सेवा के बाद जीजीपीएस के बस चालक गुरदीप सिंह सेवानिवृत्त
Bokaro News: 17 वर्षों की सेवा के बाद जीजीपीएस के बस चालक गुरदीप सिंह सेवानिवृत्त17 वर्षों की सेवा के बाद जीजीपीएस के बस चालक गुरदीप सिंह सेवानिवृत्त17 वर्षों की स
Bokaro News: गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल (जीजीपीएस) चास में विद्यालय के वरिष्ठ बस चालक गुरदीप सिंह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। लगभग 17 वर्षों तक विद्यालय को अपनी निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाएं देने के बाद वे 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। गुरदीप सिंह ने 1 जनवरी 2009 को विद्यालय में अपनी सेवा शुरू की थी। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। विद्यालय प्रबंधन एवं सहकर्मियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया। समारोह में विद्यालय की प्राचार्य सुमन नांगिया ने गुरदीप सिंह को स्मृति-चिह्न भेंट कर उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी।
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