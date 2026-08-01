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Bokaro News: पीएम आवास का काम रोकने पर सपरिवार ने डाला डेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: मंगरो गांव का मो यूसुफ अंसारी परिवार पिछले दो दिनों से प्रशासन के समक्ष आवास निर्माण रोकने वाले दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। यूसुफ ने कहा कि अधिकारियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता है और उनका घर रहने लायक नहीं है। प्रशासन को मानवता के आधार पर सहायता करनी चाहिए।

Bokaro News: पीएम आवास का काम रोकने पर सपरिवार ने डाला डेरा

Bokaro News: चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के मंगरो गांव का मो यूसुफ अंसारी का पूरा परिवार गोमिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप पिछले दो दिनों से डेरा डाले हुए है। मो यूसुफ ने कहा कि गांव के कुछ दबंग लोग प्रधानमंत्री आवास का काम बलपूर्वक रोके हुए हैं और इसमें अधिकारी की अप्रत्यक्ष सहभागिता है। दूसरी तरफ सीओ ने एसडीओ को 29 जुलाई को भेजे प्रतिवेदन में जमीन का बंटवारा न होने के कारण उत्पन्न विवाद को रेखांकित किया है।

भूमि विवाद

भूमि का बंटवारा के मामले में पूछे जाने पर पीड़ित युसूफ अंसारी ने बतलाया कि यदि बंटवारा का मामला रहता तो घर की बुनियाद खुदाई के समय ही विवाद उत्पन्न होता। लेकिन ढलाई के पूर्व तक का सारा काम शांतिपूर्वक होता गया, सेटरिंग में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ और जैसे ही ढलाई का काम शुरू होता, कुछ व्यक्तियों ने बलपूर्वक काम रोक दिया और मारपीट पर भी उतर गए। काम रोकने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है। काम रोकने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। बताया कि मेरा कच्चा खपरैल घर बिल्कुल जर्जर है। वर्षा का पानी घर के अंदर काफी गिरता है, घर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में मानवीय आधार पर भी प्रशासन को सहयोग करना आवश्यक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मो यूसुफ अंसारी का परिवार क्यों प्रदर्शन कर रहा है?
मो यूसुफ अंसारी का परिवार प्रधानमंत्री आवास का काम रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है।
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